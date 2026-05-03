«Ак Барс» открыл счёт в матче после ошибки вратаря «Металлурга» Набокова на выходе

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». Гости открыли счёт после ошибки голкипера магнитогорцев Ильи Набокова на выходе. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте Набоков пошёл за ворота за шайбой, его накрыл Дмитрий Кателевский, который резко отдал пас на пятак, где Алексей Пустозёров в касание отправил шайбу в пустой угол.

