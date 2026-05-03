Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» открыл счёт в матче после ошибки вратаря «Металлурга» Набокова на выходе

«Ак Барс» открыл счёт в матче после ошибки вратаря «Металлурга» Набокова на выходе
Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». Гости открыли счёт после ошибки голкипера магнитогорцев Ильи Набокова на выходе. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Орехов (Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)    

На четвёртой минуте Набоков пошёл за ворота за шайбой, его накрыл Дмитрий Кателевский, который резко отдал пас на пятак, где Алексей Пустозёров в касание отправил шайбу в пустой угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Материалы по теме
«Всегда с теплом вспоминаю Казань». Лидер «Металлурга» Яковлев — воспитанник «Ак Барса»?
Эксклюзив
«Всегда с теплом вспоминаю Казань». Лидер «Металлурга» Яковлев — воспитанник «Ак Барса»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android