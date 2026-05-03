Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Черкас высказался о сравнении КХЛ и НХЛ

Сергей Черкас высказался о сравнении КХЛ и НХЛ
Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением об уровне Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

«Много молодых ребят из КХЛ уезжают в НХЛ. Если бы у нас была отсталая лига низкого уровня, то никто бы отсюда не уезжал за океан. Вообще сравнивать КХЛ и НХЛ – некорректно.

Зачем сравнивать Россию с США? Это наша страна, что мы построили, в том мы и живём. Пытаемся что-то сделать лучше. Это касается и хоккея. В НХЛ всё по-другому, но КХЛ – это тоже отлично. Это вторая лига в мире и первая в Европе.

Не значит, что она куда-то опускается. Я категорически не согласен с какими-то отрицательными высказываниями», – приводит слова Черкаса «Советский спорт».

Материалы по теме
Мичков вновь близок к запасу? Матвей провалил старт второго раунда плей-офф
Видео
Мичков вновь близок к запасу? Матвей провалил старт второго раунда плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android