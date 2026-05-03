Игрок «Миннесоты» Бродин не поехал на гостевые матчи с «Колорадо» из-за травмы — Sportsnet

Игрок «Миннесоты» Бродин не поехал на гостевые матчи с «Колорадо» из-за травмы — Sportsnet
Два игрока «Миннесоты Уайлд» травмированы перед началом серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», сообщает Sportsnet. Первый матч серии состоится в ночь на 4 мая и начнётся в 4:00 мск.

По информации источника, защитник Юнас Бродин не поехал с командой на гостевые матчи из-за повреждения нижней части тела. Он выбыл по ходу пятой игры серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Даллас Старз», неудачно заблокировав бросок Микко Рантанена.

Форвард Йоэль Эрикссон Эк повредил правую ногу во время серии со «Старз», его участие в первой игре под вопросом. Отмечается, что решение будет принято ближе к началу встречи.

