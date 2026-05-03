Кузнецов — о своей травме в «Вашингтоне»: в борт влетел, сломал себе всё в первой же смене

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал о травме, которую получил в матче регулярного чемпионата НХЛ, играя за «Вашингтон Кэпиталз».

«Пришёл новый тренер и говорит, что ему нужно от меня больше агрессии на льду. За день до игры думаю: всё, я канадец.

Выбегаю на лёд, думаю, надо расколоть кого-нибудь. Смотрю, какой-то гном едет с шайбой. Фамилия – Керфут. Хотел сбоку к нему подкатиться, но тут свисток.

Я уже скорость набрал, а он, скотина, перед ударом чуть вниз ушёл. Я в борт влетел, сломал себе всё в первой же смене – плечо, нос, шею. Шесть недель потом не двигался», – сказал Кузнецов в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева» в VK Видео.

Данный эпизод произошёл в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 октября 2019 года. Тогда Кузнецов вернулся на лёд и продолжил игру. Тогда команду возглавлял Тодд Рирден.