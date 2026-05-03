Кросби: Малкин по-прежнему любит хоккей и хочет побеждать, он целеустремлённый парень

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об игре российского нападающего Евгения Малкина. Форварды завершили 20-й совместный сезон за клуб. Этим летом заканчивается срок соглашения 39-летнего россиянина с клубом.

«Его умение проявлять себя, конкурентоспособность и энергия – то, что он каждый день приносит на лёд. Малкин по-прежнему любит хоккей и хочет побеждать, он целеустремлённый парень.

Он был и остаётся частью процесса установления стандартов для команды. Помимо всего нашего совместного опыта, я думаю, что это укрепляет веру, доверие и связь, которые сложились между нами», – приводит слова Кросби сайт НХЛ.