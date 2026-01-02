«Ак Барс» обыграл «Металлург» в овертайме пятого матча и вышел в финал Кубка Гагарина

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу казанцев. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу «Ак Барса».

На четвёртой минуте вратарь «Металлурга» Илья Набоков пошёл за ворота за шайбой, его накрыл Дмитрий Кателевский, который резко отдал пас на пятак, где Алексей Пустозёров в касание отправил шайбу в пустой угол и открыл счёт в матче. Через несколько минут Дерек Барак реализовал большинство и сравнял счёт в матче. Ещё до первого перерыва «Ак Барс» вновь вышел вперёд благодаря голу Артёма Галимова. На 45-й минуте Никита Михайлис сравнял счёт. На 51-й минуте Дмитрий Яшкин в третий раз в матче вывел «Ак Барс» вперёд в счёте. За две минуты до конца третьего периода Валерий Орехов в третий раз в матче сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу «Ак Барсу» принёс гол Александра Барабанова.

Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем полуфинальной пары между «Локомотивом» и «Авангардом».

