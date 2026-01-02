Металлург – Ак Барс, результат пятого матча 3 мая 2026 года, счет 3:4 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в овертайме пятого матча и вышел в финал Кубка Гагарина
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу казанцев. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу «Ак Барса».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

На четвёртой минуте вратарь «Металлурга» Илья Набоков пошёл за ворота за шайбой, его накрыл Дмитрий Кателевский, который резко отдал пас на пятак, где Алексей Пустозёров в касание отправил шайбу в пустой угол и открыл счёт в матче. Через несколько минут Дерек Барак реализовал большинство и сравнял счёт в матче. Ещё до первого перерыва «Ак Барс» вновь вышел вперёд благодаря голу Артёма Галимова. На 45-й минуте Никита Михайлис сравнял счёт. На 51-й минуте Дмитрий Яшкин в третий раз в матче вывел «Ак Барс» вперёд в счёте. За две минуты до конца третьего периода Валерий Орехов в третий раз в матче сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу «Ак Барсу» принёс гол Александра Барабанова.

Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем полуфинальной пары между «Локомотивом» и «Авангардом».

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Четвёртые тройки выигрывают кубки? В КХЛ это больше не штамп
