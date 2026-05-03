Коробкин получил удаление за атаку вратаря за 4 секунды до конца основного времени матча

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». На момент написания новости счёт 3:3, впереди овертайм.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

За четыре секунды до конца основного времени встречи удаление за атаку вратаря получил нападающий «Металлурга» Егор Коробкин. Форвард магнитогорского клуба накатывался на ворота, чтобы замкнуть передачу партнёра, но врезался в голкипера Тимура Билялова. Арбитр выписал Коробкину две штрафные минуты за блокировку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

