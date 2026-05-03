Коробкин получил удаление за атаку вратаря за 4 секунды до конца основного времени матча

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». На момент написания новости счёт 3:3, впереди овертайм.

За четыре секунды до конца основного времени встречи удаление за атаку вратаря получил нападающий «Металлурга» Егор Коробкин. Форвард магнитогорского клуба накатывался на ворота, чтобы замкнуть передачу партнёра, но врезался в голкипера Тимура Билялова. Арбитр выписал Коробкину две штрафные минуты за блокировку.

