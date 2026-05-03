Главная Хоккей Новости

Коннор Бедард объяснил свой отказ от игры за сборную Канады на предстоящем чемпионате мира

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард объяснил свой отказ от игры за сборную Канады на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Швейцарии с 15 по 31 мая.

«Чувствую себя довольно хорошо, но после общения с врачами стало понятно, что мне нужно немного больше времени на восстановление. Я бы не сказал, что травмирован, но реабилитация и укрепление мышц пойдёт мне на пользу. Когда появляется возможность играть за сборную, трудно сказать «нет», но я сфокусирован на «Чикаго». Хочу быть в лучшей форме к началу сезона. Чувствую, что это пойдёт мне на пользу», – цитирует Бедарда The Athletic.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Бедард набрал 75 (30+45) очков за 69 матчей.

