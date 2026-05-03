Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард объяснил свой отказ от игры за сборную Канады на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Швейцарии с 15 по 31 мая.

«Чувствую себя довольно хорошо, но после общения с врачами стало понятно, что мне нужно немного больше времени на восстановление. Я бы не сказал, что травмирован, но реабилитация и укрепление мышц пойдёт мне на пользу. Когда появляется возможность играть за сборную, трудно сказать «нет», но я сфокусирован на «Чикаго». Хочу быть в лучшей форме к началу сезона. Чувствую, что это пойдёт мне на пользу», – цитирует Бедарда The Athletic.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Бедард набрал 75 (30+45) очков за 69 матчей.