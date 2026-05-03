«Ак Барс» впервые с 2023 года и в шестой раз в истории клуба вышел в финал плей-офф КХЛ

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу казанцев. Серия закончилась со счётом 4-1 в пользу «Ак Барса».

«Ак Барс» впервые с 2023 года и шестой раз в истории клуба вышел в финал плей-офф КХЛ. Казанский клуб выигрывал главный трофей лиги в 2009, 2010 и в 2018 годах. Ещё дважды «Ак Барс» терпел поражения в финальных сериях – в 2015 году от СКА в пяти матчах и в 2023 году от ЦСКА в семи матчах.

«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем полуфинальной пары между «Локомотивом» и «Авангардом».