«Ак Барс» повторил рекорд КХЛ по выходам в финал Кубка Гагарина

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу казанцев. Серия закончилась со счётом 4-1 в пользу «Ак Барса».

«Ак Барс» в шестой раз сыграет в финальной серии плей-офф. Казанский клуб повторил рекорд КХЛ по числу выходов в финал Кубка Гагарина, который принадлежит ЦСКА. Казанцы трижды выигрывали главный трофей КХЛ в 2009, 2010 и в 2018 годах.

В финальной серии плей-офф «Ак Барс» сыграет с победителем полуфинальной пары между «Локомотивом» и «Авангардом».