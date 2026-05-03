В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу казанцев. Серия закончилась со счётом 4-1 в пользу «Ак Барса».

Таким образом, победитель регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 не смог выиграть Кубок Гагарина. Магнитогорский клуб завершил прошедшую регулярку с лучшим результатом в лиге, одержав 49 побед в 68 матчах.

За всю историю КХЛ (с 2008 года) лишь пять клубов смогли выиграть регулярный чемпионат (Кубок Континента) и Кубок Гагарина в одном сезоне: «Ак Барс» (2009), «Салават Юлаев» (2011), ЦСКА (2019 и 2022), «Авангард» (2021) и «Локомотив» (2025).

«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем полуфинальной пары между «Локомотивом» и «Авангардом».