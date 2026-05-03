Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В случае победы в финале плей-офф «Ак Барс» станет самым титулованным клубом КХЛ

В случае победы в финале плей-офф «Ак Барс» станет самым титулованным клубом КХЛ
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу казанцев. Серия закончилась со счётом 4-1 в пользу «Ак Барса».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем полуфинальной пары между «Локомотивом» и «Авангардом». В случае победы в финале плей-офф «Ак Барс» станет самым титулованным клубом КХЛ. На данный момент по три Кубка Гагарина в активе «Ак Барса», ЦСКА и «Металлурга».

«Ак Барс» в шестой раз сыграет в финальной серии плей-офф.

Материалы по теме
«Ак Барс» повторил рекорд КХЛ по выходам в финал Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android