В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу казанцев. Серия закончилась со счётом 4-1 в пользу «Ак Барса».

Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем полуфинальной пары между «Локомотивом» и «Авангардом». В случае победы в финале плей-офф «Ак Барс» станет самым титулованным клубом КХЛ. На данный момент по три Кубка Гагарина в активе «Ак Барса», ЦСКА и «Металлурга».

«Ак Барс» в шестой раз сыграет в финальной серии плей-офф.