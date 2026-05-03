Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Металлургом» в пятом матче серии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в пятом матче серии с «Металлургом» (4:3 ОТ, 4-1).
«Напряжённая серия. Напряжённый матч с очень сильным соперником. Ребята молодцы, играли самоотверженно. Мы понимали, в каком положении находится соперник, разбирали их, готовились. Сильная команда у Магнитогорска, много индивидуально сильных игроков, они хорошо двигались, обращали внимание на их контратаки.
Важно правильно играть отрезки со своим контролем и контролем соперника. Ребята справились с этим, создавали сложности, выжимали максимум из созданного. Важно было играть с концентрацией весь матч. Понимали, что им отступать некуда, будут рисковать. Дотерпели, забили свои моменты», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 3 мая 2026
-
17:32
-
17:27
-
17:24
-
17:05
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:51
-
16:30
-
15:54
-
15:32
-
15:08
-
14:46
-
14:16
-
14:12
-
13:50
-
13:24
-
13:04
-
12:48
-
12:26
-
12:06
-
11:45
-
11:40
-
11:28
-
11:16
-
11:00
-
10:45
-
10:38
-
10:14
-
10:02
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:10