Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Металлургом» в пятом матче серии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в пятом матче серии с «Металлургом» (4:3 ОТ, 4-1).

«Напряжённая серия. Напряжённый матч с очень сильным соперником. Ребята молодцы, играли самоотверженно. Мы понимали, в каком положении находится соперник, разбирали их, готовились. Сильная команда у Магнитогорска, много индивидуально сильных игроков, они хорошо двигались, обращали внимание на их контратаки.

Важно правильно играть отрезки со своим контролем и контролем соперника. Ребята справились с этим, создавали сложности, выжимали максимум из созданного. Важно было играть с концентрацией весь матч. Понимали, что им отступать некуда, будут рисковать. Дотерпели, забили свои моменты», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.