«Жизнь прекрасна!» Главный тренер «Металлурга» оценил вылет команды из Кубка Гагарина

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4). Магнитогорский клуб завершил сезон, в котором стал победителем регулярного чемпионата.

«Жизнь прекрасна. Хорошая игра, болельщики кричали нам с трибун, дорогого стоит. Жалко заканчивать серию дома.

Игра показала, что у команды есть характер. Команда у нас молодая, много подарков делали «Ак Барсу», но отыгрались три раза. В овертайме, как и во всей серии, были моменты 100-процентные. Не забиваешь ты — забивают тебе, банальность для хоккея», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.