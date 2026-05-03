«Жизнь прекрасна!» Главный тренер «Металлурга» оценил вылет команды из Кубка Гагарина
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4). Магнитогорский клуб завершил сезон, в котором стал победителем регулярного чемпионата.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

«Жизнь прекрасна. Хорошая игра, болельщики кричали нам с трибун, дорогого стоит. Жалко заканчивать серию дома.

Игра показала, что у команды есть характер. Команда у нас молодая, много подарков делали «Ак Барсу», но отыгрались три раза. В овертайме, как и во всей серии, были моменты 100-процентные. Не забиваешь ты — забивают тебе, банальность для хоккея», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

