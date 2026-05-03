Разин — об отсутствии Яковлева в составе: люди должны выполнять требования тренера
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал решение оставить в запасе защитника Егора Яковлева на пятый матч серии с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5) 1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4) 1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5) 2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5) 2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5) 3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5) 3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)
«Отсутствие Егора Яковлева в сегодняшнем матче? Не буду отвечать что, как, почему. Это тренерские решения. Они не просто так возникают, уже говорил, есть какие-то требования к людям, которые должны выполнять требования тренера. У меня принцип — играют сильнейшие. У Макара Хабарова повреждение», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В четырёх матчах серии с «Ак Барсом» Яковлев отметился двумя передачами с показателем полезности «-3».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2026
-
17:32
-
17:27
-
17:24
-
17:05
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:51
-
16:30
-
15:54
-
15:32
-
15:08
-
14:46
-
14:16
-
14:12
-
13:50
-
13:24
-
13:04
-
12:48
-
12:26
-
12:06
-
11:45
-
11:40
-
11:28
-
11:16
-
11:00
-
10:45
-
10:38
-
10:14
-
10:02
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:10