Разин — об отсутствии Яковлева в составе: люди должны выполнять требования тренера

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал решение оставить в запасе защитника Егора Яковлева на пятый матч серии с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4).

«Отсутствие Егора Яковлева в сегодняшнем матче? Не буду отвечать что, как, почему. Это тренерские решения. Они не просто так возникают, уже говорил, есть какие-то требования к людям, которые должны выполнять требования тренера. У меня принцип — играют сильнейшие. У Макара Хабарова повреждение», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В четырёх матчах серии с «Ак Барсом» Яковлев отметился двумя передачами с показателем полезности «-3».