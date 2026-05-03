Разин — об отсутствии Яковлева в составе: люди должны выполнять требования тренера

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал решение оставить в запасе защитника Егора Яковлева на пятый матч серии с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

«Отсутствие Егора Яковлева в сегодняшнем матче? Не буду отвечать что, как, почему. Это тренерские решения. Они не просто так возникают, уже говорил, есть какие-то требования к людям, которые должны выполнять требования тренера. У меня принцип — играют сильнейшие. У Макара Хабарова повреждение», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В четырёх матчах серии с «Ак Барсом» Яковлев отметился двумя передачами с показателем полезности «-3».

