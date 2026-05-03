Барабанов: «Металлург» — очень хорошая команда, играть было тяжело
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов поделился эмоциями от победы в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина над «Металлургом» (4:3 ОТ).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5) 1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4) 1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5) 2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5) 2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5) 3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5) 3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)
– Сил и эмоций не осталось. Хорошо, что сейчас будет время, чтобы их восстановить правильно и подготовиться к следующей серии.
– Несколько слов про овертайм – напряжение чувствовалось прямо у бортика.
– Было тяжело, безусловно. Проявили характер, удача была на нашей стороне.
– Думали ли, что станете героем этой серии?
– Вся наша команда – герои, не нужно никого выделять. Мы вышли в финал за счёт командных действий. Надеюсь, и дальше будет так.
– Насколько эта серия выдалась тяжёлой?
– Легко вообще не было, «Металлург» – очень хорошая команда, играть было тяжело, — цитирует Барабанова пресс-служба клуба.
