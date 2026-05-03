Барабанов: «Металлург» — очень хорошая команда, играть было тяжело

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов поделился эмоциями от победы в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина над «Металлургом» (4:3 ОТ).

– Сил и эмоций не осталось. Хорошо, что сейчас будет время, чтобы их восстановить правильно и подготовиться к следующей серии.

– Несколько слов про овертайм – напряжение чувствовалось прямо у бортика.

– Было тяжело, безусловно. Проявили характер, удача была на нашей стороне.

– Думали ли, что станете героем этой серии?

– Вся наша команда – герои, не нужно никого выделять. Мы вышли в финал за счёт командных действий. Надеюсь, и дальше будет так.

– Насколько эта серия выдалась тяжёлой?

– Легко вообще не было, «Металлург» – очень хорошая команда, играть было тяжело, — цитирует Барабанова пресс-служба клуба.