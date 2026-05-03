Разин: не хватило собранности, дисциплины, концентрации. Значит, Кубок не заслужили

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, чего не хватило команде для победы в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1-4).

«Фарт — немаловажная вещь, но фарт надо заслужить. У нас были такие моменты, если взять игру в Казани, например, когда мы не реализуем выход «два в ноль». Сегодня был момент у Сергея Толчинского, в ответной атаке нам забивают. Играли с соперником одинакового класса, уровня «Авангарда» по игре, менталитету, но серии немного разные.

Нам не хватило собранности, дисциплины, концентрации. Именно в те моменты, когда игра начинается, после забитого или пропущенного гола, концентрация должна быть двойной. Нам этого не хватило, значит, Кубок не заслужили», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.