«Думаете, я бы отказался от Макдэвида?» Разин — о составе «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что у него не было цели собрать в команде низкорослых хоккеистов.

«Нет такого, что 1,80 м и ниже. Думаешь, я бы от Макдэвида отказался или Драйзайтля? Джошуа Ливо — точно нет. Человек в плане игры без шайбы не нашего подхода. Тодд, Хмелевски, Барабанов… Сафонова я с удовольствием взял бы, но, к сожалению, они выбирают Казань или Казань их выбрала раньше.

Нет такого, что у нас принцип… Был такой плакат «Гномы — алга». Нет такого. Были бы хоккеисты ростом 1,90 м с хорошим катанием — с удовольствием взяли бы их», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.