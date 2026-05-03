Разин: я сам немного побыл журналистом, уважаю ваш труд

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что уважает труд журналистов и старается давать развёрнутые комментарии.

«Тренеры — тоже люди. Отношение тренера с хоккеистом иногда подразумевает модель «начальник — подчинённый». Когда ругаешь хоккеиста, не то, что ругаешь человека, а работника. Это делать тяжело — часто переживаешь по этому поводу. Любому тренеру, как и любому человеку, важны такие слова.

Журналисты, я уважаю ваш труд, сам немного побыл в вашей роли. Но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски. Это не к тебе относится (обращается к корреспонденту «Чемпионата». — Прим.). Лишний раз думаешь: «Лучше вести себя как Никитин, Козырев, Билялетдинов великий. Молчи-молчи — и всё!»

Когда Кучеров в последний раз давал вам интервью? Имею в виду СМИ. Я с тобой сижу, разговариваю, разговариваю, разговариваю, разговариваю. Всё! Отпустите меня домой. Всем спасибо за сезон», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

