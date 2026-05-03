Разин: хотели усилиться, но не получилось, у нас пока не Тодд

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что хотел бы усилить состав команды по ходу сезона.

«У нас лидеры — вся команда. Стараемся подбирать людей, которые способны делать результат в любой пятёрке. Не забивал Ткачёв, но он создавал моменты. Звено Исхакова много забивало в этом плей-офф. Не сказал, что лидеров было не видно. В звене у нас есть человек 2006 года рождения. Козлов — 2005 года, Фёдоров — 2006-го.

Когда у человека только-только начинается, а его закидывают в топку, где он должен быть лидером. Если бы Тодд из «Спартака» пошёл бы к нам, а не в «Ак Барс», у нас был бы Тодд. А так у нас пока не Тодд. Мы хотели усилиться, были варианты, но, к сожалению, один вариант был из разряда «утром – да-да, вечером – нет-нет». Хотели, но не получилось», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.