Сборная Швеции стала победителем чешского этапа Евротура

Сборная Швеции стала победителем третьего этапа Евротура сезона-2025/2026, который прошёл в Чехии.

Шведская сборная выиграла все три матча. На втором месте в турнирной таблице расположилась сборная Чехии. Третье место заняла Финляндия, а последнее — сборная Швейцарии. Общую таблицу после трёх этапов Евротура также возглавляет шведская сборная.

Чешские хоккейные игры — это ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой, являющийся одним из этапов Еврохоккейтура. Проходит в Чехии (традиционно весной, часто в апреле-мае) с участием сборных Чехии, Швеции, Финляндии и Швейцарии. С сезона-2022/2023 место исключённой из турнира сборной России заняла сборная Швейцарии, которая проводит у себя этап Еврохоккейтура.