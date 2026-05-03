Сборная Швеции стала победителем чешского этапа Евротура

Сборная Швеции стала победителем третьего этапа Евротура сезона-2025/2026, который прошёл в Чехии.

Еврохоккейтур . Чешские игры
03 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Эрхольц (Хейнола, Мереля) – 15:53     1:1 Эгрен (Henriksson) – 26:51     2:1 Петерссон (Бреннстрём, Карлссон) – 35:50     3:1 Henriksson (Перссон, Сюльвегорд) – 36:11     3:2 Хирвонен (Хонка, Саариярви) – 59:35 (pp)    

Шведская сборная выиграла все три матча. На втором месте в турнирной таблице расположилась сборная Чехии. Третье место заняла Финляндия, а последнее — сборная Швейцарии. Общую таблицу после трёх этапов Евротура также возглавляет шведская сборная.

Чешские хоккейные игры — это ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой, являющийся одним из этапов Еврохоккейтура. Проходит в Чехии (традиционно весной, часто в апреле-мае) с участием сборных Чехии, Швеции, Финляндии и Швейцарии. С сезона-2022/2023 место исключённой из турнира сборной России заняла сборная Швейцарии, которая проводит у себя этап Еврохоккейтура.

