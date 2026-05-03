Сборная Швеции стала победителем чешского этапа Евротура
Поделиться
Сборная Швеции стала победителем третьего этапа Евротура сезона-2025/2026, который прошёл в Чехии.
Еврохоккейтур . Чешские игры
03 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Эрхольц (Хейнола, Мереля) – 15:53 1:1 Эгрен (Henriksson) – 26:51 2:1 Петерссон (Бреннстрём, Карлссон) – 35:50 3:1 Henriksson (Перссон, Сюльвегорд) – 36:11 3:2 Хирвонен (Хонка, Саариярви) – 59:35 (pp)
Шведская сборная выиграла все три матча. На втором месте в турнирной таблице расположилась сборная Чехии. Третье место заняла Финляндия, а последнее — сборная Швейцарии. Общую таблицу после трёх этапов Евротура также возглавляет шведская сборная.
Чешские хоккейные игры — это ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой, являющийся одним из этапов Еврохоккейтура. Проходит в Чехии (традиционно весной, часто в апреле-мае) с участием сборных Чехии, Швеции, Финляндии и Швейцарии. С сезона-2022/2023 место исключённой из турнира сборной России заняла сборная Швейцарии, которая проводит у себя этап Еврохоккейтура.
Комментарии
- 3 мая 2026
-
20:55
-
20:30
-
20:10
-
20:00
-
19:50
-
19:41
-
19:33
-
19:22
-
19:16
-
19:07
-
19:04
-
18:59
-
18:51
-
18:48
-
18:37
-
18:25
-
18:10
-
17:32
-
17:27
-
17:24
-
17:05
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:51
-
16:30
-
15:54
-
15:32
-
15:08
-
14:46
-
14:16
-
14:12
-
13:50
-
13:24
-
13:04