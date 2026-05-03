Разин: счёт 1-4 не отражает всей борьбы, которая была, я за зрелищный хоккей
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил итоговый счёт в серии полуфинала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

«Счёт 1-4 не отражает всей борьбы, которая была. Мы провалили первую игру, а дальше она была равной. Свои моменты не реализовали, «Ак Барс» реализовал. Не буду кидать стрелы в свою команду, называть другие причины, некоторые нельзя априори называть. Я за такой хоккей, он нравится болельщикам. Я за то, чтобы хоккей был зрелищный, не так, как один тренер сказал: «Смотреть на унылое говно».

Сегодня в футболе из‑под давления выходят за счёт коротких передач. Вратарь раньше бил от ворот сильным ударом, а сейчас всё за счёт коротких передач. В хоккее у нас так: пиу — и побежали. Может, это хорошо, я не говорю, что это плохо, но для этого надо обладать соответствующим набором игроков. Если у меня будут такие хоккеисты, может, рассмотрю такую схему.

По ходу сезона могли играть в открытый хоккей, могли закрыться, умели менять тактику. Проиграли «Ак Барсу»? Увы и ах. Сравнивать игры в сезоне и в плей‑офф неправильно, но со всеми топами мы играли на равных», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

