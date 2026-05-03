Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин объяснил выбор вратаря в серии с «Ак Барсом»

Андрей Разин объяснил выбор вратаря в серии с «Ак Барсом»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что сделал выбор в пользу вратаря Ильи Набокова в серии с «Ак Барсом» (1-4) из-за умения голкипера хорошо играть клюшкой и помогать защитникам.

«Набоков играет очень хорошо клюшкой, что сегодня не сработало. Но он очень сильно помогал защитникам, ведь им очень было тяжело. «Ак Барс» сильно играл в давление, особенно в казанских матчах, где площадка поуже. Там он своей клюшкой хорошо помогал выходить из-под давления», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В пяти матчах серии с «Ак Барсом» 23-летний Илья Набоков пропустил 14 шайб.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в овертайме пятого матча и вышел в финал Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android