Андрей Разин объяснил выбор вратаря в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что сделал выбор в пользу вратаря Ильи Набокова в серии с «Ак Барсом» (1-4) из-за умения голкипера хорошо играть клюшкой и помогать защитникам.

«Набоков играет очень хорошо клюшкой, что сегодня не сработало. Но он очень сильно помогал защитникам, ведь им очень было тяжело. «Ак Барс» сильно играл в давление, особенно в казанских матчах, где площадка поуже. Там он своей клюшкой хорошо помогал выходить из-под давления», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В пяти матчах серии с «Ак Барсом» 23-летний Илья Набоков пропустил 14 шайб.