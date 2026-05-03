Гатиятулин: двигались с опытом прошлого сезона, в сложной ситуации нам не хватало лидеров

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о выходе команды в финал Кубка Гагарина. В полуфинале «Ак Барс» обыграл «Металлург» в серии со счётом 4-1.

«Как мы настраивали и настраиваем ребят, самое важное — это командная игра. По ходу плей-офф она становилась всё слаженнее, это показываем своей игрой и результатом.

Двигались с опытом прошлого сезона. Если брать тот плей-офф, в сложной ситуации нам не хватало лидеров. Имею в виду командной составляющей.

По ходу сезона предлагали ребятам новые роли и делали акцент именно на построении команды, потому что очень многое зависит от командной игры. Считаю, что в плане лидерских качеств сделали шаг вперёд. Двигаемся в этом направлении», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.