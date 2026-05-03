Гатиятулин высказался о потенциальном сопернике «Ак Барса» по финалу Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о потенциальном сопернике по финалу Кубка Гагарина, которым станет «Авангард» или «Локомотив».

«Понимали, что сопернику отступать некуда, что он будет где-то рисковать, идти вперёд активными действиями. Может быть, у них получилось использовать эти моменты. Но мы продолжали воплощать свой план — где-то играть терпеливо, где-то нужно было переработать. В овертайме дотерпели, создали момент, забили и победили.

Результаты, конечно, видели. Смотреть матчи не было возможности. Сейчас первая задача — восстановиться. Узнаем соперника и будем готовиться», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.