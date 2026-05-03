Канадский легионер «Ак Барса» поделился первыми впечатлениями от выхода в финал

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Гагарина. В полуфинальной серии казанцы обыграли магнитогорский «Металлург» в пяти матчах.

– Ваша команда вышла в финал Кубка Гагарина. Что чувствуете?

– Это шикарно, провели отличную серию, сегодня была большая командная победа.

– Можно сказать, что сегодня был сложнейший матч в этой серии?

– Да, соперник сразу полетел, но сегодня мы были на высоте, – передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» впервые с 2023 года и в шестой раз в истории клуба вышел в финал плей-офф КХЛ. В финальной серии казанский клуб сыграет с победителем полуфинальной пары между «Локомотивом» и «Авангардом».