Тодд — о четвёртом звене «Ак Барса»: у нас очень глубокий состав в команде, все хороши

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд заявил, что казанская команда имеет глубокий состав, в котором все звенья вносят вклад.

– В чём ключевая разница, благодаря которой «Ак Барс» переиграл «Металлург»?

– Думаю, у нас есть свой стиль, мы его придерживались и не сваливались на их игру.

– Крутая игра четвёртого звена «Ак Барса» удивила вас?

– Нет, конечно, у нас очень глубокий состав в команде, все звенья хороши и знают, что им делать для победы.

– Сейчас, наверное, немного отдохнёте?

– Да, надо вернуться домой, пару дней переведём дух и подготовимся к финалу, — передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.