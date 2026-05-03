Тодд — о четвёртом звене «Ак Барса»: у нас очень глубокий состав в команде, все хороши

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд заявил, что казанская команда имеет глубокий состав, в котором все звенья вносят вклад.
– В чём ключевая разница, благодаря которой «Ак Барс» переиграл «Металлург»?
– Думаю, у нас есть свой стиль, мы его придерживались и не сваливались на их игру.
– Крутая игра четвёртого звена «Ак Барса» удивила вас?
– Нет, конечно, у нас очень глубокий состав в команде, все звенья хороши и знают, что им делать для победы.
– Сейчас, наверное, немного отдохнёте?
– Да, надо вернуться домой, пару дней переведём дух и подготовимся к финалу, — передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.