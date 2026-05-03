Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Карпухин: в плей-офф на первый план выходят командный дух и характер

Защитник «Ак Барса» Карпухин: в плей-офф на первый план выходят командный дух и характер
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Гагарина. В полуфинальной серии казанцы обыграли «Металлург» в пяти матчах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

«Сейчас такой мощный эмоциональный подъём. Для меня это будет первый финал, дико рад! Эмоции переполняют. С каждым раундом накал всё выше, а радость от побед всё мощнее. Атмосфера в раздевалке просто потрясающая.

План был другой — больше владеть шайбой и инициативой (улыбается). Но игра складывается по-разному, мы нанесли очень мало бросков, а соперник — наоборот. Здорово сыграл наш вратарь, выручил. Да и все линии правильно сыграли, очередная командная победа.

В плей-офф на первый план выходят командный дух и характер. Когда все выходят единым кулаком, делают в унисон правильные действия, играют на команду», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в овертайме пятого матча и вышел в финал Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android