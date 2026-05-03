Защитник «Ак Барса» Карпухин: в плей-офф на первый план выходят командный дух и характер

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Гагарина. В полуфинальной серии казанцы обыграли «Металлург» в пяти матчах.
«Сейчас такой мощный эмоциональный подъём. Для меня это будет первый финал, дико рад! Эмоции переполняют. С каждым раундом накал всё выше, а радость от побед всё мощнее. Атмосфера в раздевалке просто потрясающая.
План был другой — больше владеть шайбой и инициативой (улыбается). Но игра складывается по-разному, мы нанесли очень мало бросков, а соперник — наоборот. Здорово сыграл наш вратарь, выручил. Да и все линии правильно сыграли, очередная командная победа.
В плей-офф на первый план выходят командный дух и характер. Когда все выходят единым кулаком, делают в унисон правильные действия, играют на команду», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 3 мая 2026
-
20:55
-
20:30
-
20:10
-
20:00
-
19:50
-
19:41
-
19:33
-
19:22
-
19:16
-
19:07
-
19:04
-
18:59
-
18:51
-
18:48
-
18:37
-
18:25
-
18:10
-
17:32
-
17:27
-
17:24
-
17:05
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:51
-
16:30
-
15:54
-
15:32
-
15:08
-
14:46
-
14:16
-
14:12
-
13:50
-
13:24
-
13:04