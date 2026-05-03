Защитник «Ак Барса» Карпухин: в плей-офф на первый план выходят командный дух и характер

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Гагарина. В полуфинальной серии казанцы обыграли «Металлург» в пяти матчах.

«Сейчас такой мощный эмоциональный подъём. Для меня это будет первый финал, дико рад! Эмоции переполняют. С каждым раундом накал всё выше, а радость от побед всё мощнее. Атмосфера в раздевалке просто потрясающая.

План был другой — больше владеть шайбой и инициативой (улыбается). Но игра складывается по-разному, мы нанесли очень мало бросков, а соперник — наоборот. Здорово сыграл наш вратарь, выручил. Да и все линии правильно сыграли, очередная командная победа.

В плей-офф на первый план выходят командный дух и характер. Когда все выходят единым кулаком, делают в унисон правильные действия, играют на команду», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.