Карпухин: без разницы — «Локомотив» или «Авангард», команды играют в одном стиле

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о потенциальном сопернике по финалу Кубка Гагарина, которым станет «Авангард» или «Локомотив».

– До финала недельный перерыв. Эта пауза будет особенной для вас?

– Каждая пауза была особенной. Отдыхаем, готовимся к сопернику, разбираем его.

– Есть желание разобрать какого-то соперника отдельно – «Авангард» или «Локомотив»?

– Без разницы. Команды играют в одном стиле. Не имеет значения, кто будет в финале, — передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» впервые с 2023 года и в шестой раз в истории клуба вышел в финал плей-офф КХЛ.