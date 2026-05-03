Крикунов: «Металлург» был лучше «Ак Барса» по игре, но казанцы сыграли проще

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о победе «Ак Барса» над «Металлургом» (4-1) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Билялов очень уверенно провёл эту серию. «Ак Барс» перестроился, начал играть уверенно и результативно, хотя в регулярном сезоне не всегда так было. Казанцы за результат хорошо борются, могут удержать счёт, атаковать. Плюс там Билялетдинов в качестве консультанта помогает команде, так что всё закономерно.

«Металлург» весь сезон уверенно шёл на первом месте. Видимо, в уме держали, что и в плей-офф также уверенно пройдут. Хотя они играли очень хорошо. По игре они были даже лучше «Ак Барса», но казанцы сыграли проще», – цитирует Крикунова Metaratings.