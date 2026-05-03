Крикунов: «Металлург» был лучше «Ак Барса» по игре, но казанцы сыграли проще
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о победе «Ак Барса» над «Металлургом» (4-1) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

«Билялов очень уверенно провёл эту серию. «Ак Барс» перестроился, начал играть уверенно и результативно, хотя в регулярном сезоне не всегда так было. Казанцы за результат хорошо борются, могут удержать счёт, атаковать. Плюс там Билялетдинов в качестве консультанта помогает команде, так что всё закономерно.

«Металлург» весь сезон уверенно шёл на первом месте. Видимо, в уме держали, что и в плей-офф также уверенно пройдут. Хотя они играли очень хорошо. По игре они были даже лучше «Ак Барса», но казанцы сыграли проще», – цитирует Крикунова Metaratings.

