Андрей Назаров подвёл итог полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Металлург»

Известный тренер Андрей Назаров оценил победу «Ак Барса» в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (4-1).

«Поздравляю первого финалиста — «Ак Барс» — с убедительной победой в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом». Противостояние получилось ярким, интересным, с классными комбинациями, а выиграл в итоге сильнейший. Отмечу большое число болельщиков на трибунах, яркий показ всей серии, а также повышенное внимание к Континентальной лиге во всём мире. Рейтинги зашкаливают, это радует.

Теперь следим за вторым полуфиналом и его итогом. Посмотрим, как сыграют друг с другом «Локомотив» и «Авангард». Ну а «Ак Барс», словно огромный грузовик, до краёв заправленный нашим лучшим в мире топливом, стремительно мчится в финал Кубка Гагарина», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.