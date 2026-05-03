«Казанцы по праву вышли в финал». Каменский оценил победу «Ак Барса» над «Металлургом»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский дал оценку полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом», в которой казанский клуб одержал победу в пятом матче (4:3 ОТ) и выиграл серию со счётом 4-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5) 1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4) 1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5) 2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5) 2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5) 3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5) 3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)
«Была очень интересная серия, напряжённые матчи, отличная борьба, но «Ак Барс» был сильнее. Казанцы по праву вышли в финал. Настоящий матч плей-офф, одна ошибка решила исход игры. Могли выиграть обе команды. Хоккеисты «Металлурга» проявили характер, отыгрались, довели дело до овертайма, но им немного не хватило до победы. Я получил огромное удовольствие от хоккея», – приводит слова Каменского Metaratings.
