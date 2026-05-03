«Казанцы по праву вышли в финал». Каменский оценил победу «Ак Барса» над «Металлургом»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский дал оценку полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом», в которой казанский клуб одержал победу в пятом матче (4:3 ОТ) и выиграл серию со счётом 4-1.

«Была очень интересная серия, напряжённые матчи, отличная борьба, но «Ак Барс» был сильнее. Казанцы по праву вышли в финал. Настоящий матч плей-офф, одна ошибка решила исход игры. Могли выиграть обе команды. Хоккеисты «Металлурга» проявили характер, отыгрались, довели дело до овертайма, но им немного не хватило до победы. Я получил огромное удовольствие от хоккея», – приводит слова Каменского Metaratings.