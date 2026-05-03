Показать ещё Все новости
Двукратный обладатель Кубка Гагарина: поражение от «Ак Барса» станет уроком для Разина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал поражение «Металлурга» от «Ак Барса» (1-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина, отметив, что это станет уроком для главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

«Победитель регулярного чемпионата – команда, на которую всегда настраиваются по-особенному. Все знали, что магнитогорцы умеют реализовывать свои моменты, у них отличное большинство, в составе играет лучший бомбардир. В предыдущих раундах «Магнитка» пусть и не без борьбы, но уверенно проходила дальше – 4-1, 4-1 в сериях.

В полуфинале команда столкнулась с габаритным, обученным и терпеливым соперником – «Ак Барсом». У казанцев есть игроки, способные использовать немногочисленные шансы, которые им предоставляет соперник. Так и получилось.

При этом, на мой взгляд, слишком много внимания было уделено пресс-конференциям и обсуждению главного тренера. Думаю, для него это станет уроком – в будущем он будет давать более сдержанные и лаконичные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды.

Также ещё перед началом плей-офф вызывала вопросы ситуация с вратарями. По ходу серии определились, что первым номером будет Набоков, но, мне кажется, здесь немного не угадали. Ни один из вратарей не провёл яркий сезон, эта неопределённость тоже сказалась», – цитирует Потапова Metaratings.

