Двукратный обладатель Кубка Гагарина: поражение от «Ак Барса» станет уроком для Разина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал поражение «Металлурга» от «Ак Барса» (1-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина, отметив, что это станет уроком для главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

«Победитель регулярного чемпионата – команда, на которую всегда настраиваются по-особенному. Все знали, что магнитогорцы умеют реализовывать свои моменты, у них отличное большинство, в составе играет лучший бомбардир. В предыдущих раундах «Магнитка» пусть и не без борьбы, но уверенно проходила дальше – 4-1, 4-1 в сериях.

В полуфинале команда столкнулась с габаритным, обученным и терпеливым соперником – «Ак Барсом». У казанцев есть игроки, способные использовать немногочисленные шансы, которые им предоставляет соперник. Так и получилось.

При этом, на мой взгляд, слишком много внимания было уделено пресс-конференциям и обсуждению главного тренера. Думаю, для него это станет уроком – в будущем он будет давать более сдержанные и лаконичные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды.

Также ещё перед началом плей-офф вызывала вопросы ситуация с вратарями. По ходу серии определились, что первым номером будет Набоков, но, мне кажется, здесь немного не угадали. Ни один из вратарей не провёл яркий сезон, эта неопределённость тоже сказалась», – цитирует Потапова Metaratings.