Капитан «Металлурга» Маклюков высказался о вылете команды из Кубка Гагарина

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4).
«Все видели содержание серии, первую игру мы проспали. Вообще это даже не обсуждается. Заслуженные 0-1 были. На вторую игру вышли с другим настроем, другим движением, другой мыслью, показали совершенно другой результат.
В третьем и четвёртом матчах были равные встречи. Даже где-то ожидали от соперника более агрессивной игры у них дома. Серия, по мне, получилась равная. И тот, кто реализовал, тот и выиграл её. В других аспектах, думаю, мы были равны. Сегодняшний матч взять — были моменты и у нас, и у соперника.
Выходили на овертайм в меньшинстве, выстояли, хотя там тоже шайба каталась по ленточке. Были хорошие моменты у нас. Парочка точно. А пропустили мы не после самого опасного и логичного момента», — передаёт слова Маклюкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 3 мая 2026
-
22:10
-
21:50
-
21:30
-
21:10
-
20:55
-
20:30
-
20:10
-
20:00
-
19:50
-
19:41
-
19:33
-
19:22
-
19:16
-
19:07
-
19:04
-
18:59
-
18:51
-
18:48
-
18:37
-
18:25
-
18:10
-
17:32
-
17:27
-
17:24
-
17:05
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:51
-
16:30
-
15:54
-
15:32
-
15:08
-
14:46
-
14:16