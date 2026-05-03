Капитан «Металлурга» Маклюков высказался о вылете команды из Кубка Гагарина

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

«Все видели содержание серии, первую игру мы проспали. Вообще это даже не обсуждается. Заслуженные 0-1 были. На вторую игру вышли с другим настроем, другим движением, другой мыслью, показали совершенно другой результат.

В третьем и четвёртом матчах были равные встречи. Даже где-то ожидали от соперника более агрессивной игры у них дома. Серия, по мне, получилась равная. И тот, кто реализовал, тот и выиграл её. В других аспектах, думаю, мы были равны. Сегодняшний матч взять — были моменты и у нас, и у соперника.

Выходили на овертайм в меньшинстве, выстояли, хотя там тоже шайба каталась по ленточке. Были хорошие моменты у нас. Парочка точно. А пропустили мы не после самого опасного и логичного момента», — передаёт слова Маклюкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

