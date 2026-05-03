Маклюков: в целом этот сезон мы прошли ровно — это показатель уровня команды

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков заявил, что доволен сезоном, несмотря на вылет в полуфинале Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1-4).

«Если говорить про молодёжь, ребята здорово проявили себя. Я представлял себя на их месте. Наверное, у меня с психологией хуже, чем у них. Меня бы в их возрасте трясло, колошматило. Решающие игры — и тебя выпускают. Поэтому только завидую их решимости и хладнокровию.

В целом этот сезон мы очень ровно прошли. Были какие-то поражения, но их было мало, они были точечные, не проигрывали больше двух игр подряд. Это показатель уровня команды. По сравнению с тем сезоном шагнули вперёд», – передаёт слова Маклюкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

