Разин: мы виноваты, что нам попались «Сибирь» и «Торпедо»? Наш хоккей зрелищный

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что ему нравится зрелищный атакующий стиль магнитогорской команды.

«Мы что, виноваты, что нам попались «Сибирь» и «Торпедо»? С «Авангардом» — где-то выигрывали, где-то проигрывали, были матчи в овертайме и по буллитам. С «Локомотивом» — тоже: одну игру выиграли, в другой играли молодёжным составом, уступили, третью шайбу в пустые пропустили.

И, кстати, после той встречи Боб Хартли говорил много комплиментов. То есть мы со своим хоккеем тоже играли на равных. Почему я должен его менять? Всё зависит от исполнителей. Если у нас будут, условно, такие игроки, как Яшкин, тогда можно использовать их сильные стороны — более жёсткую игру. А с таким составом, как сейчас, считаю, что наш хоккей зрелищный», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.