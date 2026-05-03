Главная Хоккей Новости

Разин: Козлов и Фёдоров – будущее «Металлурга», но они не тянут уровень Силантьева

Разин: Козлов и Фёдоров – будущее «Металлурга», но они не тянут уровень Силантьева
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре подопечных в серии с «Ак Барсом» (1-4) и посетовал на травму лидера Дмитрия Силантьева, который пропустил весь плей-офф.

«Андрей Козлов – будущее «Металлурга», у него хорошее видение площадки, катание. Мишка Фёдоров тоже, если правильно будет относиться, вполне способен обрасти мясом и заиграть в НХЛ. Но пока они не тянут уровень Силантьева.

Если говорить про неудачи лидеров, то вы видите только верхушку айсберга, что человек не попал в пустые ворота — значит, у него затряслись руки, он не выспался и так далее. Но есть эпизоды, когда мы не должны пропускать гол, а человек берёт и привозит себе гол или не успевает ногами, но не в плане физики.

Лучше бы таких моментов не было. В плане характера, дисциплины по чуть‑чуть «Ак Барсу» проигрывали. «Ак Барс» нас не переиграл, а переработал, подчистил на пятаке. Взять второй гол – и таких глупостей в серии было много», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина! Казань выиграла безумный решающий матч
