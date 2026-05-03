Генменеджер «Эдмонтона» оценил слова Макдэвида, назвавшего «Ойлерз» средней командой

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн прокомментировал слова Коннора Макдэвида после вылета из Кубка Стэнли от «Анахайм Дакс» (2-4). Капитан канадской команды заявил следующее: «Мы весь сезон были средней командой при высоких ожиданиях».

«Если посмотреть на нас в этом сезоне, большую часть регулярки мы играли средне. Я истолковал комментарий так: в предыдущих сезонах у нас были отрезки, когда мы доминировали, выигрывая пять, шесть, восемь или 10 игр подряд. Было странно, что в этой регулярке мы выиграли больше двух матчей подряд всего два раза – три и пять. С этой точки зрения это был странный год. Это не то, к чему мы привыкли, и не то, чего хотели.

Я согласен, что нам так и не удалось набрать обороты в течение сезона, обрести ту уверенность, которая необходима для преодоления трудностей. У «Анахайма» было наоборот. У них были серии из восьми и девяти побед подряд, а затем и серии поражений: команда могла набрать обороты, но периодически испытывала большие трудности. В решающие моменты серии они нашли свою игру, а нам это не удалось. Всё это в совокупности создаёт ощущение, что это был просто средний сезон. Понимаю, что он пытался сказать, мы все это чувствовали», – цитирует Боумэна пресс-служба НХЛ.