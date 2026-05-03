«Удачу оставили по ходу сезона». Форвард «Металлурга» — о моментах в серии с «Ак Барсом»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин высказался о поражении от «Ак Барса» (1-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

– Сегодня не получилось реализовать моменты. Как мне кажется, во всей серии было очень много эпизодов, где мы просто не смогли переиграть Тимура Билялова. На мой взгляд, счёт серии 4-1 вообще не отражает реальной картины. Потому что играли, думаю, достаточно хорошо. Это такие первые эмоции.

– Этот матч складывался по старой поговорке: не забиваешь ты – забивают тебе.

– У нас и прошлый матч так сложился. При счёте 2:1 могли забивать, не забили. Могли забивать и второй, ещё два момента было – не реализовали. И тут же получаем контратаку — и пропускаем. Поэтому вся серия, наверное, такая: не забиваешь ты – забивают тебе. Опять упираемся в реализацию моментов.

– Но при этом вы трижды отыгрались – голы Орехова и Михайлиса. Это говорит о характере команды?

– Да, 100%. Никто не собирается опускать руки, у команды есть характер. Мы это доказывали и по сезону, и в плей-офф. И сегодня это показали. Но, видимо, где-то всю удачу оставили по ходу сезона, когда выигрывали Кубок Континента. Возможно, её и не хватило сегодня и в целом в серии, — цитирует Коробкина Metaratings.