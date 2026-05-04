Кучеров вступил в конфликт с форвардом «Монреаля» после провокации во время матча

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 2:1 в пользу гостей. По ходу матча российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вступил в конфликт с нападающим гостей Захари Болдюком, который толкнул россиянина в спину. Конфликт удалось погасить судьям.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3».