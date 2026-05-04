Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров вступил в конфликт с форвардом «Монреаля» после провокации во время матча

Кучеров вступил в конфликт с форвардом «Монреаля» после провокации во время матча
Комментарии

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Гуле, Андерсон) – 18:39     1:1 Джеймс (Д'Астус, Гонсалвес) – 33:27 (pp)     1:2 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 51:07    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 2:1 в пользу гостей. По ходу матча российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вступил в конфликт с нападающим гостей Захари Болдюком, который толкнул россиянина в спину. Конфликт удалось погасить судьям.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фетисов оценил шансы Кучерова выиграть приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android