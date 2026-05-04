«Тампа» с Кучеровым и Василевским уступила «Монреалю» в 7-м матче серии и вылетела из КС

Завершился седьмой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

За «Монреаль» шайбы забросили Ник Судзуки и Алекс Ньюхук. Российский форвард Иван Демидов очков в игре не набрал. В составе «Тампы» единственную шайбу забросил Доминик Джеймс. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал всего восемь сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Монреаля». Канадский коллектив гарантировал себе участие в 1/4 финала Кубка Стэнли, где встретится с «Баффало Сэйбрз».