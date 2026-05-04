Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс, результат матча 4 мая 2026, счет 1:2, 7-й матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Тампа» с Кучеровым и Василевским уступила «Монреалю» в 7-м матче серии и вылетела из КС
Комментарии

Завершился седьмой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Гуле, Андерсон) – 18:39     1:1 Джеймс (Д'Астус, Гонсалвес) – 33:27 (pp)     1:2 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 51:07    

За «Монреаль» шайбы забросили Ник Судзуки и Алекс Ньюхук. Российский форвард Иван Демидов очков в игре не набрал. В составе «Тампы» единственную шайбу забросил Доминик Джеймс. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал всего восемь сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Монреаля». Канадский коллектив гарантировал себе участие в 1/4 финала Кубка Стэнли, где встретится с «Баффало Сэйбрз».

