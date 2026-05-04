Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Стала известна последняя пара четвертьфинала Кубка Стэнли Восточной конференции.

Последней парой четвертьфинала плей-офф НХЛ стала «Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс».

Напомним, в седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:1. Таким образом, определились все пары второго раунда Кубка Стэнли.

Другой парой Восточной конференции является «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» (1-0) в серии.

На Западе в четвертьфинале Кубка Стэнли сыграют «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс».

Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз», которая в решающей серии обыграла «Тампу» со счётом 4-1.

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 2:1 в пользу гостей. По ходу матча российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вступил в конфликт с нападающим гостей Захари Болдюком, который толкнул россиянина в спину. Конфликт удалось погасить судьям.