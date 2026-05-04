Гол Ньюхука в ворота Василевского, который выбил «Тампу» из розыгрыша Кубка Стэнли

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли со счётом 2:1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео второго гола Алекса Ньюхука в ворота российского голкипера Андрея Василевского.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После этого матча определились все пары второго раунда Кубка Стэнли.

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз»

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс»

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд»

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс»

Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».