Гол Ньюхука в ворота Василевского, который выбил «Тампу» из розыгрыша Кубка Стэнли

Гол Ньюхука в ворота Василевского, который выбил «Тампу» из розыгрыша Кубка Стэнли
«Монреаль Канадиенс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли со счётом 2:1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео второго гола Алекса Ньюхука в ворота российского голкипера Андрея Василевского.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Гуле, Андерсон) – 18:39     1:1 Джеймс (Д'Астус, Гонсалвес) – 33:27 (pp)     1:2 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 51:07    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После этого матча определились все пары второго раунда Кубка Стэнли.

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз»
«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс»
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд»
«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс»

Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
