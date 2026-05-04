«Монреаль» установил рекорд Кубка Стэнли в решающем матче серии с «Тампой»

«Монреаль Канадиенс» установили рекорд плей-офф Кубка Стэнли по наименьшему количеству бросков в створ в победном матче — всего 9, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Гуле, Андерсон) – 18:39     1:1 Джеймс (Д'Астус, Гонсалвес) – 33:27 (pp)     1:2 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 51:07    

В седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Монреаль» вышел во второй раунд турнира, а «Тампа» завершила участие в плей-офф НХЛ.
В четвертьфинале Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Баффало Сэйбрз».

Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
