«Монреаль» установил рекорд Кубка Стэнли в решающем матче серии с «Тампой»

«Монреаль Канадиенс» установили рекорд плей-офф Кубка Стэнли по наименьшему количеству бросков в створ в победном матче — всего 9, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X.

В седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Монреаль» вышел во второй раунд турнира, а «Тампа» завершила участие в плей-офф НХЛ.

В четвертьфинале Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Баффало Сэйбрз».

Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».