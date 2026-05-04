Главная Хоккей Новости

Тренер «Тампы» Купер прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка Стэнли

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение команды в седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:2). Таким образом, «Монреаль» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в следующий раунд турнира

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Гуле, Андерсон) – 18:39     1:1 Джеймс (Д'Астус, Гонсалвес) – 33:27 (pp)     1:2 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 51:07    

«В такие моменты, когда игра подходит к концу, ты просто сидишь и думаешь: «Хоккейные боги много раз были на моей стороне, а сегодня — на другой». Так бывает… Это не кино. Здесь нельзя переснять сцену и сделать всё правильно. Это живой театр прямо у тебя на глазах, и ты никогда не знаешь, что произойдёт. Поэтому быть частью такого невероятно, но чертовски больно, когда ты оказываешься по другую сторону», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс на личной странице в социальной сети X.

В четвертьфинале «Монреаль» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

