«Тампа» не может выйти во второй раунд Кубка Стэнли с 2022 года

В ночь с третьего на четвёртое мая завершился седьмой матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 2:1 и вышли в 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Гуле, Андерсон) – 18:39     1:1 Джеймс (Д'Астус, Гонсалвес) – 33:27 (pp)     1:2 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 51:07    

Таким образом, «Тампа» с сезона-2021/2022 не может пройти дальше первого раунда плей-офф. Тогда «молнии» дошли до финала розыгрыша Кубка Стэнли, но проиграли «Колорадо Эвеланш» в серии из шести матчей.

Отметим, последний раз Кубок Стэнли «Тампа» завоёвывала в сезоне-2020/2021.

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Монреаль» встретится с «Баффало Сэйбрз», которым удалось в первом раунде обыграть «Бостон Брюинз».

