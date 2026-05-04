Хоккей Новости

Все россияне набрали очки в двух периодах матча «Колорадо» с «Миннесотой»

В эти минуты проходит первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча проходит в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Перерыв
5 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12     2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04     3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp)     3:1 Юханссон – 15:02     3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04     4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16     4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45     4:4 Хьюз (Юров) – 32:43     4:5 Фолиньо – 36:55 (sh)     5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04    

Все российские игроки обеих команд за два периода отметились набранными очками. Так, у нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина две результативные передачи. У российских форвардов «Миннесоты» Кирилла Капризова, Данилы Юрова и Якова Тренина — ассисты. Также у нападающего «дикарей» Владимира Тарасенко гол.

На момент написания новости завершился второй период встречи, команды за это время успели забросить 10 шайб, счёт в матче ничейный 5:5.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
