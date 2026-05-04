Все россияне набрали очки в двух периодах матча «Колорадо» с «Миннесотой»

В эти минуты проходит первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча проходит в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена».

Все российские игроки обеих команд за два периода отметились набранными очками. Так, у нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина две результативные передачи. У российских форвардов «Миннесоты» Кирилла Капризова, Данилы Юрова и Якова Тренина — ассисты. Также у нападающего «дикарей» Владимира Тарасенко гол.

На момент написания новости завершился второй период встречи, команды за это время успели забросить 10 шайб, счёт в матче ничейный 5:5.