«Колорадо» и «Миннесота» забросили 10 шайб в двух периодах матча Кубка Стэнли
В эти минуты проходит первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча проходит в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12 2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04 3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp) 3:1 Юханссон – 15:02 3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04 4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16 4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45 4:4 Хьюз (Юров) – 32:43 4:5 Фолиньо – 36:55 (sh) 5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04 6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21 7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43 7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01 8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06 9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52
В игре перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 5:5. Таким образом, за 40 минут игры команды на двоих забросили уже 10 шайб.
Примечательно, что в составах обоих клубов в общей сложности играет пять представителей России, и все пять из них уже отметились результативными действиями.
Отметим, сегодня свой путь в Кубке Стэнли завершила «Тампа», которая уступила «Монреалю» в решающем седьмом матче и покинула турнир.
