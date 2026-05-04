«Колорадо» и «Миннесота» забросили 10 шайб в двух периодах матча Кубка Стэнли

В эти минуты проходит первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча проходит в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена».

В игре перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 5:5. Таким образом, за 40 минут игры команды на двоих забросили уже 10 шайб.

Примечательно, что в составах обоих клубов в общей сложности играет пять представителей России, и все пять из них уже отметились результативными действиями.

Отметим, сегодня свой путь в Кубке Стэнли завершила «Тампа», которая уступила «Монреалю» в решающем седьмом матче и покинула турнир.

