Владимир Тарасенко установил возрастной рекорд «Миннесоты» всех времён

Нападающий Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд».

Благодаря этому россиянин стал самым возрастным игроком в истории «Уайлд», которому удалось забивать в двух матчах плей-офф подряд. На момент игры Тарасенко 34 года и 141 день. Он превзошёл достижение Зака Паризе, установленное в 2018 году, когда тому было 33 года и 261 день.

После двух периодов счёт в матче остаётся равным — 5:5. Встреча проходит в Денвере на «Болл-Арене». Примечательно, что в составах обоих клубов в общей сложности играет пять представителей России, и все пять из них уже отметились результативными действиями.

Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты»