Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Тарасенко установил возрастной рекорд «Миннесоты» всех времён

Владимир Тарасенко установил возрастной рекорд «Миннесоты» всех времён
Комментарии

Нападающий Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12     2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04     3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp)     3:1 Юханссон – 15:02     3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04     4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16     4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45     4:4 Хьюз (Юров) – 32:43     4:5 Фолиньо – 36:55 (sh)     5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04     6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21     7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43     7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01     8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06     9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52    

Благодаря этому россиянин стал самым возрастным игроком в истории «Уайлд», которому удалось забивать в двух матчах плей-офф подряд. На момент игры Тарасенко 34 года и 141 день. Он превзошёл достижение Зака Паризе, установленное в 2018 году, когда тому было 33 года и 261 день.

После двух периодов счёт в матче остаётся равным — 5:5. Встреча проходит в Денвере на «Болл-Арене». Примечательно, что в составах обоих клубов в общей сложности играет пять представителей России, и все пять из них уже отметились результативными действиями.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты»

Материалы по теме
«Колорадо» и «Миннесота» забросили 10 шайб в двух периодах матча Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android