Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон — третий в истории Кубка Стэнли среди действующих игроков по очкам за 100 матчей

Маккиннон — третий в истории Кубка Стэнли среди действующих игроков по очкам за 100 матчей
Комментарии

Форвард Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12     2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04     3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp)     3:1 Юханссон – 15:02     3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04     4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16     4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45     4:4 Хьюз (Юров) – 32:43     4:5 Фолиньо – 36:55 (sh)     5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04     6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21     7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43     7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01     8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06     9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52    

Благодаря этому форвард «Колорадо» довёл общее количество очков в Кубке Стэнли до 131 (57+74) в 100 матчах.

Это шестой результат в истории НХЛ по количеству очков за первые 100 игр в плей-офф. Больше или столько же за этот отрезок набрали только Уэйн Гретцки (208), Марио Лемьё (168), Коннор Макдэвид (154), Леон Драйзайтль (148), Яри Курри (139) и Майк Босси (131).

В эти минуты идёт третий период встречи, счёт — 7:5 в пользу «Колорадо».

Дополнение: в итоге Маккиннон отличился ещё и голом. Таким образом, у него 132 (58+74) очка в первых 100 играх плей-офф — это чистое шестое место.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Лучший снайпер в истории НХЛ

Материалы по теме
Владимир Тарасенко установил возрастной рекорд «Миннесоты» всех времён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android