Маккиннон — третий в истории Кубка Стэнли среди действующих игроков по очкам за 100 матчей

Форвард Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд».

Благодаря этому форвард «Колорадо» довёл общее количество очков в Кубке Стэнли до 131 (57+74) в 100 матчах.

Это шестой результат в истории НХЛ по количеству очков за первые 100 игр в плей-офф. Больше или столько же за этот отрезок набрали только Уэйн Гретцки (208), Марио Лемьё (168), Коннор Макдэвид (154), Леон Драйзайтль (148), Яри Курри (139) и Майк Босси (131).

В эти минуты идёт третий период встречи, счёт — 7:5 в пользу «Колорадо».

Дополнение: в итоге Маккиннон отличился ещё и голом. Таким образом, у него 132 (58+74) очка в первых 100 играх плей-офф — это чистое шестое место.

