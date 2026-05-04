Маккиннон — третий в истории Кубка Стэнли среди действующих игроков по очкам за 100 матчей
Форвард Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12 2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04 3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp) 3:1 Юханссон – 15:02 3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04 4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16 4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45 4:4 Хьюз (Юров) – 32:43 4:5 Фолиньо – 36:55 (sh) 5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04 6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21 7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43 7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01 8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06 9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52
Благодаря этому форвард «Колорадо» довёл общее количество очков в Кубке Стэнли до 131 (57+74) в 100 матчах.
Это шестой результат в истории НХЛ по количеству очков за первые 100 игр в плей-офф. Больше или столько же за этот отрезок набрали только Уэйн Гретцки (208), Марио Лемьё (168), Коннор Макдэвид (154), Леон Драйзайтль (148), Яри Курри (139) и Майк Босси (131).
В эти минуты идёт третий период встречи, счёт — 7:5 в пользу «Колорадо».
Дополнение: в итоге Маккиннон отличился ещё и голом. Таким образом, у него 132 (58+74) очка в первых 100 играх плей-офф — это чистое шестое место.
